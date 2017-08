American Horror Story - Cult: Chi ha paura di Trump E Hillary? La nuova sigla!

American Horror Story: Cult non vi lascerà dormire sonni tranquilli. Se possibile, sarà anche più inquietante delle stagioni precedenti... Ci sono anche i due contendenti alla presidenza, lasciamo a voi i commenti!

Ryan Murphy, come aveva precedentemente promesso, ha fatto uscire il video della sigla di AHS: Cult, ieri. Molti fan si erano infatti lamentati del fatto che, durante la scorsa stagione, questa parte era stata omessa. Nell'apertura, si vedono molto bene il Presidente Donald Trump e Hillary Clinton; del resto questa nuova serie è basata proprio sulle elezioni dello scorso anno.

La premiere di American Horror Story: Cult, della FX è prevista per il 5 settembre e, tra gli attori del cast, ci sono: Billy Eichner (Difficult People), Billie Lourd (Scream Queens), Colton Haynes (Teen Wolf), Leslie Grossman (What I Like About You), Sarah Paulson, Evan Peters ed Emma Roberts.