American Horror Story - Cult: Emma Roberts torna nel cast!

torna per la stagione numero 7 - Cult . Date un'occhiata alla sua prima foto dal set, postata su Instagram!

Il creatore della serie di FX, Ryan Murphy aveva precedentemente rivelato che la Robert sarebbe tornata. Il che, per i fan è straordinario, avendo lei interpretato la fan favorite Madison Montgomery nella season 3, Coven, prima di passare alla quarta, Freak Show, nei panni di Maggie Esmerelda.

L'attrice ha anche lavorato in Scream Queens, dello stesso Murphy, che è andato in onda per due stagioni su Fox.

“Guardate che è arrivato sul set di Cult, vestita in modo super glamour e pronta all'azione” Ha scritto Murphy nella caption del post che mostra la Roberts avvolta in un trench mentre impugna un coltello.

L'attrice ha messo ulteriore carne al fuoco con questo Tweet:

Emma Roberts ✔ @RobertsEmma

I've joined #ahscult will you? mrrpmurphy

Mi sono unita al cast di #ahscult, e voi? mrrpmurphy

La Roberts non è la sola ad essere tornata nel cast di American Horror Story; anche Sarah Paulson ed Evan Peters sono di nuovo in azione nella settima stagione, dove interpreteranno due amanti. Altri membri del cast di Cult sono: Lena Dunham (Girls), Billy Eichner (Difficult People), Billie Lourd (Scream Queens), Leslie Grossman (What I Like About You) e Colton Haynes (Teen Wolf).