American Horror Story: Cult, il trailer ufficiale è online!

Prima del trailer avevamo poche informazioni su Cult, eccetto che si sarebbe concentrata intorno alle elezioni e che Twisty Il Clown, visto nella stagione Freak Show, sarebbe tornato. Adesso, finalmente possiamo farci un'idea dei personaggi che vanno articolandosi nel trailer. Tra tutti spiccano Ally (Sarah Paulson) e Ivy (Alison Pill), una coppia omosessuale sposata con un figlio. Coppia che non sorprende date le recenti dichiarazioni di Ryan Murphy su Cult, in cui diceva che la stagione avrebbe parlato di gruppi emarginati dalla società, come la comunità LGBTQIA.

Ciò che sorprende è il ruolo di Kai Anderson (Evan Peters), il quale veniva rappresentato in un post Instagram da Murphy, in coppia con Ally (Paulson), ma che in questo trailer sembra essere, invece, la parte oscura della serie creando terrore attraverso le fobie delle persone, aiutato da Winter Anderson (Billie Lourd) - si suppone sia la sorella per lo stesso cognome - che cerca di farsi assumere nella casa di Ally e Ivy come babysitter.

Non ci resta che attendere la messa in onda della nuova stagione di American Horror Story: Cult per avere un'idea più chiara della trama e ricordiamo che il cast comprenderà anche Billy Eichner, Cheyenne Jackson, Colton Haynes, Adina Porter, Lena Dunham e Emma Roberts.