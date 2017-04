American Horror Story: Jessica Lange nel crossover tra Murder House e Coven?

Le speranze di rivederenel cast dinon sono completamente svanite. Ad alimentarle ci ha pensato, che nel corso di un’intervista rilasciata in occasione di un evento organizzato a New York, ha rivelato che vorrebbe riavere la Lange nel cast per il crossover tra

La dichiarazione è arrivata nel corso di un’intervista rilasciata per Feud: Bettle and Joan. Murphy si è detto certo del fatto che “Jessica sarebbe disposta a tornare, se riuscissi a corromperla a dovere. Non abbiamo parlato ancora della questione in quanto stiamo ancora lavorando sulla storia, ma penso che lo faremo presto”.

La Lange è tra i protagonisti di Feud, per cui interpreta Joan Crawford, ed è stata un caposaldo delle prime quattro stagioni di American Horror Story, salvo poi lasciare dopo aver preso parte a Freak Show.