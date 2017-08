American Horror Story: Kathy Bates non apparirà nella nuova stagione

Stando alle ultime notizie, sembra proprio che l'attrice, che da molto tempo ha fatto parte della serie, non comparirà in, la prossima e settima stagione del celebre spettacolo antologico diche avrà come tema principale quello delle elezioni.

A quanto pare, la Bates non poteva prendersi l'impegno di un ulteriore capitolo dello show a causa di un conflitto di programmazione con la sua imminente serie Netflix, ovvero lo spettacolo comedy creato da Chuck Lorre e intitolato Disjointed, che ha una data di debutto fissata prima dell'arrivo della prossima stagione di American Horror Story, il 25 agosto.

L'attrice, come tutti i fan della serie sanno bene, è stata parte integrante del cast regolare a partire dalla terza stagione della serie, ovvero American Horror Story: Coven, quando è entrata a far parte del cast come Delphine LaLaurie, un sadica schiavista. Successivamente è apparsa nel capitolo Freak Show come Ethel Darling, in Hotel come Iris e in Roanoke come il principale antagonista della stagione. Amercican Horror Story: Cult, quindi, sarà il primo capitolo di AHS senza la Bates dal 2013.

In ogni caso, comunque, questa nuova e settima stagione della serie antologica vedrà il ritorno di molti interpreti di nostra conoscenza: Sarah Paulson, Evan Peters, Adina Porter, Cheyenne Jackson, Frances Conroy e Mare Winningham, infatti, sono tutti confermati.

American Horror Story: Cult farà il suo debutto statunitense il 5 settembre su FX.