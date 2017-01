American Horror Story: Ryan Murphy rivela i dettagli della stagione crossover

Mentre non è ancora chiaro quali saranno i temi delle prossime stagioni di, una cosa cheha rivelato lo scorso Halloween, è il suo piano per la produzione di una stagione crossover che farà incontrare i personaggi di. Ora, il creatore della serie ci offre nuovi dettagli sul progetto.

Sembrerebbe ragionevole supporre che questo crossover sarà una delle prossime 3 stagioni già confermate della serie, ma il tempo ci ha già dimostrato che nulla è mai veramente certo quando s tratta di Murphy e di American Horror Story.

In una recente intervista, Murphy ha offerto nuovi dettagli a proposito di questo capitolo-crossover: "Qui un personaggio della stagione 1 verrà spinto nel mondo che abbiamo lasciato con il termine di Coven, che vedeva la nascita di una sorta di accademia per streghe. Tutti quei personaggi si incontreranno. Ciò potrebbe rappresentare una fonte di confusione, perché alcuni di loro appartengono alle stagioni 1 e 3. Un esempio è rappresentato da Sarah Paulson, che probabilmente ricoprirà una cosa come 18 personaggi.".

Alla luce di queste nuove informazioni, ora forse la più grande domanda riguardante il crossover riguarda quale personaggio di Murder House sarà "spinto nel mondo" di Coven. Per saperlo non ci resta che aspettare i futuri aggiornamenti che Murphy vorrà condividere.

La prossima e settima stagione di American Horror Story, arriverà nell'autunno del 2017.