American Horror Story è stato rinnovato per altre due stagioni

I rinnovi anticipati non sono niente di nuovo in televisione, soprattutto nel caso in cui riguardino prodotti di successo come, la serie horror sviluppata da. Lo show è stato rinnovato per altre due stagioni.

La sesta stagione di American Horror Story è stata l’occasione per rivitalizzare lo show, soprattutto dal punto di vista visivo: la serie ha un po’ abbandonato il look laccato delle stagioni precedenti in favore di un approccio più sporco, vicino al found-footage che va tanto di moda al cinema.

Non solo, anche le tonalità dello show si sono rinnovate, abbracciando anche influenze particolari come il true crime. Gli ascolti hanno retto benissimo e FX ha giustamente deciso di rinnovare lo show per altre due stagioni. American Horror Story, quindi, andrà in onda per almeno altri due anni.

Siete contenti del rinnovo della serie? Vi è piaciuta la sesta stagione? Scrivetelo nei commenti!