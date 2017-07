American Horror Story: una nuova clip e i titoli dei primi quattro episodi

Sono stati rilasciati una nuova clip della settima stagione della serie, il nuovo poster e i titoli dei primi quattro episodi dello show che andrà in onda a partire da settembre - non è ancora nota una data certa.

Come non sono ancora noti molti dettagli riguardo allo show creato dal regista Ryan Murphy. Le uniche informazioni sul nuovo capitolo della saga in nostro possesso sono: la serie sarà a tema elettorale e attualmente Sarah Paulson, Evan Peters, Cheyenne Jackson, Adina Porter, Mare Winningham e Frances Conroy faranno parte del cast, insieme ai nuovi arrivati Lena Dunham, Billy Eichner, Billie Lourd, Alison Pill e Colton Haynes. Un'ulteriore notizia riguardo la trama è la storia d'amore tra Ally e Kai, rispettivamente interpretati da Sarah Paulson e Evan Peters, annunciata dallo stesso Murphy via Instagram.

Oggi, grazie ad un aggiornamento apparso su Bloody Disgusting, si hanno anche i titoli dei primi quattro episodi dello show:

Episodio 7.01 - "Notte Elezione"

- "Notte Elezione" Episodio 7.02 - "Non avere paura del buio"

- "Non avere paura del buio" Episodio 7.03 - "I vicini dell'Inferno"

- "I vicini dell'Inferno" Episodio 7.04 - "11/9"

Il poster lo trovate qui sotto. Che ne pensate?