Andi Mack: è in onda la nuova serie "Teen" su Disney Channel!

ha lanciato proprio ieri una nuova serie tv per adolescenti intitolata. Andi ha 13 anni e il ritorno della sorella, Bex, le sconvolgerà la vita a causa di un segreto...

Le dinamiche della famiglia saranno sconvolte e lei, come tutti i ragazzi della sua età, nel frattempo dovrà pure cavarsela con i drammi adolescenziali, la scuola e tutto quanto riguarda il dover crescere e trovare la propria strada nel mondo. Andi adora le moto e i videogames, è un maschiaccio e con lei c'è sempre la sua migliore amica, Buffy e l’inseparabile Cyrus.

E l'amore? Andi si prenderà una bella cotta per uno dei ragazzi più popolari della scuola, già fidanzato con la tanto bella e perfida Amber. Andi poi, non sarà l’unica ad innamorarsi di Jonah..



Terri Minsky è produttrice dello show, già precedentemente nota per aver prodotto la serie Lizzie MC Guire che laciò Hilary Duff.



Andi Mack è in onda da ieri, 25 settembre. La serie sarà disponibile tutti i giorni fino a venerdì 28 settembre alle ore 20.10 e poi sarà disponibile un nuovo episodio ogni domenica alle ore 19:45 su Disney Channel (canale 613 disponibile solo su Sky).