Anne: online il primo trailer e il poster della serie Netflix

ha rilasciato il primo trailer ufficiale della loro prossima serie, una rivisitazione del classico libro per bambini), scritto dall’autrice canadese. Potete visionare il trailer e il poster subito dopo il salto, rispettivamente sopra e in calce alla notizia!

Nel cast della serie vedremo protagonista Amybeth McNulty nei panni di Anne Shirley Cuthbert, con la partecipazione di Geraldine James nel ruolo di Marilla Cuthbert e R.h. Thomson nella parte di Matthew Cuthbert.

Anne racconta la commovente storia di crescita personale di una sfortunata ragazza, che contro ogni previsione troverà infine il suo posto nel mondo. La serie è ambientata infatti nel tardo 1890 e narra di una ragazza orfana che, dopo un'infanzia travagliata trascorsa a fare la spola tra orfanotrofi e case di sconosciuti genitori adottivi, viene mandata erroneamente a vivere da un’anziana coppia di fratelli, Marilla (Geraldine James) e Matthew Cuthbert (R.H. Thomson). Nel corso della loro convivenza di circa 13 anni, Anne, con il suo spirito unico, un intelletto sempre al lavoro e l’incredibile fantasia di cui è dotata, trasformerà le loro vite e quelle della piccola città in cui vivono. Le avventure di Anne rifletteranno temi senza tempo e di attualità adatti a tutti, ma soprattutto agli spettatori più giovani, tra cui l'identità personale, il femminismo, il bullismo e il pregiudizio.

Gli showrunner Moira Walley-Beckett (Breaking Bad, Flesh and Bone) e Miranda de Pencier (Thanks For Sharing, Beginners) sono anche i produttori esecutivi della serie insieme a Susan Murdoch. Anne è una produzione di Northwood Entertainment per la CBC e Netflix, e le riprese si sono svolte principalmente in Ontario, in Canada, e a Prince Edward Island.

La prima stagione di Anne esordirà integralmente sul celebre sito di streaming online Netflix a partire dal 12 maggio 2017.