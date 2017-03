Ant-Man and the Wasp: inizia la pre-produzione del cinecomic Marvel

Ant-Man and the Wasp uscirà nelle sale cinematografiche americane il 6 Luglio 2018 .

Ricordiamo che Michael Douglas ha annunciato che a Giugno inizieranno le riprese , e che torneranno, oltre a lui stesso nei panni di Hank Pym, anche Paul Rudd ed Evangeline Lilly come Scott Lang/ Ant-Man e Hope Van Dyne/ Wasp , e non mancherà Michael Pena nei panni del simpaticissimo Luis. Probabilmente, nelle prossime settimane/mesi verranno annunciati i primi membri del cast.

