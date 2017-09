Arrested Development: Buster e Lucille riuniti sul set della quinta stagione

ha tweetato un selfie consul set della quinta stagione della serie, attualmente in produzione, offrendoci un primo sguardo alla lunga e attesa reunion di

Attualmente si conosce ben poco della trama della nuova stagione dello show, tuttavia è noto che la comedy - prima targata Fox, adesso diventata Netflix - probabilmente sarà un prequel delle precedenti stagioni, in cui gli attori appariranno più giovani e interpreteranno i Bluth & Co. in dei flashback. Ritorneranno nel cast, oltre alla Walter e a Hale: Jason Bateman, Michael Cera, Jeffrey Tambor, Will Arnett, Portia de Rossi, David Cross, Alia Shawkat.



La première della quinta stagione della serie Arrested Development è prevista per il 2018 e qui sotto potrete vedere lo scatto della reunion tra Buster e Lucille in tutto il loro splendore.