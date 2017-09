Arriva su Infinity dal 20 settembre la serie fantasy Lucifer

: Da mercoledì 20 settembre sarà disponibile sul servizio on demandla serie fantasy Lucifer , ideata da Tom Kapinos e in produzione dal 2016. La serie è prodotta dalla Warner ed è la trasposizione tv del fumetto omonimo scritto da Mike Carey per la Vertigo e con protagonista, personaggio presente anche in Sandman di

Lucifer racconta le avventure del Signore dell'inferno a Los Angeles, lontano dal suo trono e proprietario del Lux, un esclusivo nightclub. La vita di Lucifer viene sconvolta dall'uccisione di una ragazza proprio fuori dal suo locale. In seguito al delitto egli incontra la detective Chloe Dancer.

In Chloe il Signore dell'Inferno vede per la prima volta la bontà. Grazie alla donna, Lucifer mette in discussione lo stato delle cose ed inizia a chiedersi se ci sia ancora speranza per la sua anima.

Il cast di Lucifer comprende Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro, D.B. Woodside, Lesley Ann-Brandt, Scarlett Estevez, Rachael Harris, Tricia Helfer, Aimee Garcia e Kevin Rankin.

Attualmente è in produzione la terza stagione.