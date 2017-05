Arriva la serie tv su Judge Dredd: Judge Dredd: Mega City One

Ilnon ha avuto vita facile. Dopo la pellicola condegli anni novanta, il personaggio è stato adattato qualche anno fa in un film vietato ai minori interpretato da

Sebbene il film non sia andato bene al botteghino e sia ancora inedito in Italia, ha ricevuto uno status di cult nel tempo, portando i fan a sperare in un sequel che non è mai arrivato. Oggi IM Global, Tencent e Tang Media Partners hanno annunciato che il Giudice Dredd tornerà in una serie televisiva in live-action completamente slegata - ovviamente - dai film precedenti.

Il serial sarà titolato Judge Dredd: Mega City One e seguirà molteplici Giudici - poliziotti del futuro con il potere di giudice, giuria ed esecutori - mentre affrontano dei crimini nella gigante megalopoli del 22° secolo.