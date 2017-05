Arrow 5: in rete il trailer del finale di stagione

Da pochi istanti, il network televisivo statunitenseha rilasciato in rete il primo trailer dell'episodio finale della quinta stagione della serie, che verrà trasmesso negli Stati Uniti nel corso della prossima settimana. Come sempre, il video è disponibile, dopo il salto, in calce alla notizia.

Oltre al filmato che potete vedere qui, la rete ha anche rilasciato una descrizione ufficiale della trama di questa ultima puntata di stagione, che è stata descritta come segue:

"La battaglia tra Oliver e Adrian Chase (Josh Segarra) culmina in una lotta epica nel finale Lian Yu. Dopo i recenti avvenimenti, la battaglia è sempre più vicina ed inevitabile Oliver, quindi, decide di reclutare un gruppo di improbabili alleati - Slade (guest star Manu Bennett), Nissa (guest star Katrina Law), Merlyn (John Barrowman) e Digger Harkness (guest star Nick E. Tarabay) - per sconfiggere Chase. Tuttavia, quest'ultimo può contare sul suo proprio esercito - Black Siren (guest star Katie Cassidy), Evelyn Sharp (guest star Madison McLaughlin) e Talia al Ghul (guest star Lexa Doig) - e le due forze opposte si scontreranno in un finale di stagione esplosivo.".

Jesse Warn ha diretto l'episodio, che è stato scritto da Wendy Mericle & Marc Guggenheim.

Ricordiamo che l'ultimo episodio della quinta stagione di Arrow porterà il titolo di Lian Yu e verrà trasmesso sui piccoli schermi a stelle e strisce nel corso della serata di martedì 23 maggio sulla rete The CW.