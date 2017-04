Arrow 5: Manu Bennett smentisce i rumor sul suo ritorno come Deathstroke

"WTF?????": questo è stato il primo commento dialla foto postata su Twitter dain persona, in cui svelava il ritorno dell'attore nel serial, nel ruolo del temibile Deathstroke.

Un commento che non è sfuggito ai fan della serie DC Comics e che hanno chiesto spiegazioni all'attore. Immediata, dunque, la sua risposta: "per chiarire - non tornerò in Arrow!". Bennett ha spiegato che si trova in Auckland a girare Shannara Chronicles e afferma: "Il Deathstroke di Arrow che sta girando attualmente non SONO IO!".

Insomma, il mistero si infittisce: se Deathstroke tornerà in Arrow non avrà il volto di Manu Bennett. Ricordiamo che Deathstroke fu 'eliminato' dalla serie - sempre secondo il cast - quando la DC pensò di inserire il personaggio in The Batman di Ben Affleck interpretato da Joe Manganiello. E' curioso che Deathstroke torni nel serial adesso che, almeno all'apparenza, c'è confusione riguardo il progetto The Batman e non si sa nemmeno se il villain sarà più incluso o meno...