Arrow 5: nonostante quel che dice Manu Bennett, l'attore tornerà nel serial

Ecco una delle soap opera più seguite degli ultimi giorni su Everyeye.it!alias Deathstroke tornerà o meno in? O meglio, in questa quinta stagione del serial DC Comics?

Qualche giorno fa, il ritorno dell'attore nei panni del personaggio era stato confermato dal protagonista in persona, Stephen Amell. Successivamente il rumor era stato smentito dallo stesso Manu Bennett. Quindi tornerà? Non tornerà? Che sta accadendo?

TV Guide conferma che Bennett tornerà effettivamente nella serie nei panni di Deathstroke, anche se attualmente sta girando The Shannara Chronicle in Nuova Zelanda. Infatti l'attore dovrebbe tornare a Vancouver per girare le sue scene nei panni di Deathstroke tra un paio di giorni; secondo TV Guide, o l'agente di Bennett si è dimenticato di avvertirlo o, molto più probabilmente, è solo 'spettacolo' per alimentare l'attesa intorno ad uno dei ritorni televisivi più attesi degli ultimi tempi.