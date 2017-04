Arrow 5: Oliver e Felicity sono intrappolati insieme nel prossimo episodio

La sinossi dell'episodiorivela che Oliver () e Felicity () sono intrappolati insieme e quindi sono costretti a parlare del loro rapporto. Alla fine della seconda stagione tutti facevano il tifo perché i due alla fine stessero insieme.

Purtroppo però la terza e la quarta stagione si sono un po' arrotolate su loro stesse, facendo entrare tutti in una spirale se non noiosa, quantomeno prevedibile, e quindi l'interesse per gli Olicity è drasticamente calato.

Nella quinta stagione che, per la cronaca, non sta andando particolarmente bene, i due quasi non si parlano, nel senso che sono completamente separati, lavorano insieme e basta. Nulla è stato approfondito finora. Ma, grazie a quello che succederà nel prossimo episodio, plausibilmente qualcosa sapremo di quanto accaduto tra i due. La sinossi ufficiale è questa: "Le cose si fanno intense quando Oliver e Feliciti sono intrappolati insieme in un bunker. Nel frattempo Lyla (Audrey Marie Andreson) e Diggle (David Ramsey), cercano di mettere a posto i loro problemi matrimoniali. Wendey Stanzler è alla regia dell'episodio, scritto da Wendy Mericle e Beth Schwartz."

Qualunque cosa si dicano quindi, c'è la possibilità che chi ancora tifa per i due sia accontentato, e viceversa, se non si è fan della coppia, ci sono le stesse probabilità che si dicano addio definitivamente. In ogni caso tra i due, in tutta questa quinta stagione, c'è stato un rapporto di estrema sincerità l'uno con l'altra, quasi come nelle due prime stagioni. Insomma, pare che si stia chiudendo un cerchio con la fine dei flashback di Oliver riguardanti l'isola. Comunque vadano a finire gli Olicity, i due personaggi hanno sicuramente riacquistato credibilità agli occhi dei fan, cosa che è mancata nella stagione quattro dove invece il loro rapporto era pieno di segreti e bugie.

Il prossimo episodio di Arrow andrà in onda il 26 aprile.