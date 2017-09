Arrow 6: Amell dice che l'intro della stagione 6 è uno SPOILER gigantesco!

: La stagione numero sei di Arrow sta arrivando e il protagonista principale,, è convinto che l'inizio rivelerà a i fan uno spoiler enorme sulla serie. La nuova season inizia il 12 ottobre su CW.

Per mezza decade, Arrow ci ha accolti con la frase: "Il mio nome è Oliver Queen". Ma, secondo l'attore che interpreta il personaggio, Stephen Amell, ci sarà una nuova intro, che va assolutamente tenuta segreta. L'ha detto al panel dedicato all' Heroes & Villains FanFest del New Jersey. Ad Amell è stato chiesto se fosse in grado di rivelare e/o anticipare la intro della nuova season e lui ha spiegato che sarebbe un'anticipazione troppo grossa:

"Mi chiedono tutti se sarò io a fare la intro di Arrow. E devo dirvi che io non posso farla quest'anno, per una ragione molto specifica. Perché se fossi davvero io a farla, sarebbe uno spoiler troppo grande sullo show. Mi spiace, finirei nei guai!"

Sarà perché molti dei personaggi dello show lo scorso anno.... Nono si sa bene che fine abbiano fatto? Del resto, dopo l'esplosione di Lian Yu nessuno sa bene chi sia sopravvissuto del team Arrow.

Vedremo. Voi cosa pensate che possa voler dire questa cosa? Che tipo di spoiler potrebbe rivelare Amell se facesse lui la intro? Diteci cosa pensate nei commenti!