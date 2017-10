Arrow 6: c'è del tenero fra la nuova Black Canary e SPOILER?

: Nonostante alcune scene della quinta e sesta stagione suggeriscano che possa nascere qualcosa fra due vigilanti del serial, uno degli interpreti è convinto che i personaggi in questione rimarranno solo amici...

Qualora stiate continuando la lettura dell’articolo nonostante lo spoiler alert posto poc’anzi, sicuramente vorrete sapere di chi stiamo parlando: di Dinah Drake/Black Canary (Juliana Harkavy) e John Diggle/Spartan (David Ramsey), naturalmente! I due personaggi si sono conosciuti durante la scorsa stagione e da allora hanno mostrato ai fan un affiatamento sempre maggiore. Nello scorso episodio, in particolare, i due hanno condiviso vari momenti.



La Harkavy, tuttavia, ritiene che fra i due non possa esserci del tenero. Incalzata sull’argomento dal portare ComicBook, l’attrice ha dichiarato: “Sono al corrente delle molte speculazioni sul legame tra i due personaggi. Secondo me, si tratta di un’amicizia molto profonda. Ritengo che Dinah abbia trovato in Diggle uno spirito affine e che gli voglia molto bene. […] Vederlo così compromesso, le ha permesso di aprisi e mostrare un suo lato vulnerabile. Adoro quanto stiamo facendo con Dinah e Diggle.”



Sempre ai microfoni di ComicBook, l’attrice ha rivelato anche cos’abbia influenzato la propria interpretazione di Black Canary. Queste sono state le sue parole: “È un personaggio complicato e multidimensionale. Nei fumetti fa parte di una band e, quando ho cominciato a leggere [le sue storie], è stato proprio questo aspetto a colpirmi maggiormente. Sebbene nello show potremmo non vederla mai far parte di una band, questa è una delle cose che la rendono una persona così forte e vorrei che la gente riuscisse a vederla proprio così.”



Lo scorso luglio l’attrice aveva anticipato che durante la sesta stagione, Dinah avrebbe nutrito un interesse amoroso nei confronti di un personaggio non meglio specificato. Ora che la nuova stagione del serial è finalmente cominciata, i fan non dovranno attendere ancora a lungo per scoprire l’identità dell’uomo (o della donna?) che riuscirà a far breccia nel suo cuore.