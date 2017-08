Arrow 6: che fine ha fatto la splendida Helena Bertinelli?

E' ormai da un bel po' di tempo che non si hanno notizie della bellissima, la guerriera in lotta per vendicare la morte del suo fidanzato, operata dal padre (di lei). Si incontrerà di nuovo con Arrow

Jessica De Gouw, che interpreta la Cacciatrice, potrebbe tornare in azione durante la sesta stagione di Arrow, a partire dal 12 ottobre prossimo. Lei sarebbe più che disponibile a riprendere il ruolo.

Il produttore esecutivo, Marc Guggenheim, ha parlato delle possibilità che ci sono di rivedere Helena nell'Arrowverse:

"Assolutamente. Jessica è una delle mie attrici preferite e lei ha espresso la volontà di tornare, oltretutto anche la Cacciatrice è uno dei miei personaggi preferiti. Quindi voglio che succeda, che torni nella stagione 6. Abbiamo dei piani per la seconda metà dell'anno e credo che lei potrebbe tranquillamente farne parte."

