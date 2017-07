Arrow 6: cosa vedremo nel season premiere della nuova stagione?

: C’è grande attesa per il season premiere di, che ci mostrerà le sorti del team didopo l’esplosione dell’isola diper mano di. Ma cosa ci aspetta nel primo episodio della nuova stagione?

Wendy Mericle, executive producer di Arrow 6, ha parlato proprio di ciò che vedremo nel season premiere di ottobre:

“Avrete molte risposte. Saprete chi ce l’ha fatta e chi no, e assisterete al lutto di Oliver. Lo vedrete attraversare un processo doloroso".

L’executive di Arrow 6 ha poi parlato del villain della nuova stagione, Richard Dragon:

“Credo che vedrete Richard Dragon approcciarsi diversamente a ciò che avete visto nella scorsa stagione. Ci è piaciuto portare lo show in un mood da crime drama e Richard Dragon è un’ulteriore opportunità per continuare a farlo. Lui viene dalla strada, è un combattente. È il leader di una gang, e noi sfrutteremo questo a nostro vantaggio per esplorare un nuovo territorio. Abbiamo visto Oliver affrontare molti nemici, ma nessuno è come lui”.

Ricordiamo che Arrow 6 debutterà a ottobre negli USA.