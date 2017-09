Arrow 6: dettagli su un nuovo personaggio della sesta stagione

La produzione diha svelato che nella prossima stagione vedremo un nuovo personaggio, fornendo anche i dettagli sull'interprete e sul background del comprimario.

Si tratta di Samandra Watson, un agente dell'FBI che sarà interpretata da Sydelle Noel, che comparirà anche nel film Marvel Black Panther. L'executive producer di Arrow 6, Wendy Mericle, ha parlato di come questo personaggio interagirà con Oliver Queen e con la sua identità segreta di Green Arrow:

"Oliver non navigherà in acque tranquille, in un modo che non ha mai provato prima. E Samandra Watson sarà la causa di tutto ciò. Arriverà molto vicino a scoprire la verità sull'identità segreta di Oliver"

Senza dubbio si tratta di un'aggiunta importante ai fini del racconto: Samandra Watson metterà i bastoni tra le ruote a Green Arrow, mettendo a repentaglio l'identità segreta di Oliver?