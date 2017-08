Arrow 6: Direttamente da Black Panther, Sydelle Noel si unisce all'Arrowverse

: L'attrice di, ha firmato il contratto per entrare nel cast della sesta stagione di Arrow , in onda sullaa partire dal prossimo 12 ottobre. Se volete scoprire che ruolo avrà, proseguite la lettura!

La Noel non ha un ruolo enorme nel cinefumetto Marvel Black Panther, al cinema dal febbraio 2018 e adesso è entrata come personaggio ricorrente della prossima stagione di Arrow. Nello specifico l'attrice interpreterà Samanda Watson, la cui descrizione ufficiale racconta di lei che è "intelligente e con i piedi ben piantati per terra". E' ossessionata dalla connessione che crede abbia il nuovo sindaco di Star City, Oliver Queen, con il vigilante conosciuto come Freccia Verde.

Del personaggio Green Arrow, il produttore esecutivo della serie, Andrew Kresiberg, disse nel 2013 che "Per noi fare in modo che la sua identità resti un segreto è davvero l'ultimo dei problemi. Troviamo più interessante mostrare lui che parla alla gente, che fa capire cosa gli è successo, quali sono state le sue esperienze."

Arrow ritorna il 12 ottobre con la stagione numero 6.