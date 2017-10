Arrow 6: disponibile un breve promo per il secondo episodio della nuova stagione

Subito dopo la trasmissione della nuova season première di, la rete statunitenseha pubblicato, attraverso i propri canali social, il primo promo per il secondo episodio di questa sesta stagione.

Intitolato “Tribute”, l’episodio vedrà Oliver Queen/Green Arrow (Stephen Amell) sommerso dalle responsabilità dovute alla sua doppia identità: deludente sindaco di giorno, vigilante mascherato durante la notte. Due complessi "lavori" che lo vedono impegnato a tempo pieno per risolvere i non pochi problemi della città che ama.



Come se già non avesse abbastanza grattacapi, l’ex-miliardario dovrà, a partire da quest’anno, prendersi cura di suo figlio William Clayon (Jack Moore), e a giudicare dal trailer sembra che anche il russo boss Anatoly Knyazev (David Nykl) stia per tornare a Star City… Magari per vendicarsi di quanto avvenuto nella seconda metà della precedente stagione.



In attesa di poter visionare i nuovi episodi direttamente in italiano, ricordiamo che Arrow è trasmesso ogni giovedì sul canale The CW. Ne avete già visto la season première?