Arrow 6: ecco chi riporterebbe in vita Stephen Amell

interpreta ormaida diversi anni: nei panni dell'arciere di smeraldo ha vissuto tante stagioni, nelle quali ha visto andarsene numerosi personaggi più o meno legati al suo. In una recente intervista l'attore di Freccia Verde ha parlato di chi gli piacerebbe riportare in vita.

Stephen Amell è sicuro: riporterebbe in vita il personaggio di Tommy Merlyn. Per chi ha bisogno di una rinfrescata di memoria, Tommy era il figlio di Malcolm Merlyn e perde la vita negli ultimi episodi della prima stagione, in occasione dell'attacco di suo padre alla città di Star City.

"Per me, sarebbe sempre Tommy Merlin. Assolutamente Tommy. Anche se la sua morte ha avuto un forte significato emotivo, e ha poi avuto un grande impatto allo show, mi piacerebbe vedere cosa accadrebbe a questo personaggio. Perché ovviamente il fato di Tommy Merlyn sarebbe diventare la più grande nemesi di Oliver".

E voi in che ruolo avreste visto Tommy Merlyn nelle nuove stagioni di Arrow?