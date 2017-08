Arrow 6: entrerà in scena il figlio di Deathstroke?

potrebbe segnare il debutto per un nuovo e interessante personaggio della, sebbene il team di

Il rumor proviene da un nuovo annuncio di casting, da parte di The CW, per Arrow 6: la produzione sta infatti cercando "un teenager australiano, atletico e caratterialmente introverso". La speculazione proviene dal fatto che Manu Bennett, interprete di Deathstroke nella serie con protagonista Stephen Amell, ha un accento australiano: si può ipotizzare che l'attore che emergerà dal casting in questione possa dar vita proprio a Jericho.

Nei fumetti DC Comics Jericho è lo pseudonimo di Joseph Wilson ed è uno dei due figli di Slade Wilson. È un metaumano, risultato di un esperimento biologico condotto sul padre anni prima, ed è in grado di controllare la volontà dei propri avversari.

Vi piacerebbe vedere Jericho in Arrow 6?