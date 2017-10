Arrow 6: Juliana Harkavy ci parla della rivalità fra Black Canary e Black Siren

: Con l’arrivo della nuova stagione di(Juliana Harkavy) ha finalmente indossato la maschera die sfoggiato un costume originale. Ma basterà questo notevole cambio di look per tenere testa alla doppelganger malvagia della compianta

Sin dallo scorso finale di stagione, se ricordate, Black Siren (Katie Cassidy) e Dinah Drake sono state al centro di un’accesa rivalità fra donne: dotate di poteri metaumani praticamente identici, si sono scontrate più di una volta nel corso di Arrow e siamo pronti a scommettere che le vedremo azzuffarsi ancora parecchie volte.



Intervista da Varity, la Harkavy ha parlato proprio della relazione fra il suo personaggio e Black Siren: “[La rivalità] non si attenua. C’è molto astio fra Siren e Canary. È divertente vedere combattere, e sono molto cambiate entrambe. Coloro che amano i loro scontri possono aspettarsene molti altri, i quali diverranno sempre più accesi.”



Naturalmente il “terzo incomodo” fra le due donne è rappresentato da Quentin Lance (Paul Blackthorne), che durante i fatti di Lian Yu ha dovuto sparare alla doppelganger della figlia per salvare la compagna di squadra, ed ancora oggi sembra che non sia ancora sceso a patti con quella sconvolgente decisione.



Parlando del legame col personaggio di Blackthorne, l’interprete di Dinah ha spiegato: “La loro vicinanza va attribuita al periodo trascorso su Lian Yu. Erano insieme sull’isola, e l’aver dovuto tenere nascosto il segreto di Lance agli altri componenti del gruppo ha fatto sì che il legame di amicizia fra i due personaggi si rafforzasse.”



La Harkavy ha inoltre rivelato di essere impaziente all’idea di lavorare, nell’imminente crossover, con un certo velocista scarlatto. Queste sono state le sue parole: “Desideravo proprio interagire con Flash. C’è un aspetto della personalità di Flash che mi attira parecchio. Penso inoltre che la sua energia sia molto diversa da quella di Dinah, e questo mi ha portato a pensare che sarebbero una combinazione interessante e divertente. Lui è così dolce, mentre lei è violenta.”



Siete ansiosi anche voi di vedere la nuova Black Canary interagire con Flash nel nuovo crossover annuale che sarà trasmesso nel mese di novembre? A tal proposito, avete già visto le foto dell’attore che interpreterà l’Anti-Flash in Crisis on Earth-X?