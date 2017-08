Arrow 6: Juliana Harkavy parla della sua Black Canary

è pronta a diventare a tutti gli effettiin: l'attrice ha interpretatonella quinta stagione e si è detta entusiasta di ciò che verrà in seguito per il suo personaggio.

Parlando durante un'intervista al Comic-Con 2017, l'attrice ha detto che ha studiato molto il personaggio per immedesimarlo al meglio e rendere giustizia al buon lavoro svolto dalla precedente Black Canary, la Laurel Lance di Katie Cassidy, e ha parlato anche delle possibili reazioni negative del pubblico:

"Ho fatto molte ricerche. Volevo fare mio il personaggio. Sono stata un po' lenta nel leggere - no volevo essere troppo influenzata. Sono stata accolta davvero bene. È davvero rassicurante e positivo. Tutta la negatività che ho accumulato - non so se posso davvero definirla negativa, perché ne ho fatto tesoro. Molte delle critiche erano per la lealtà a un personaggio che ora i fan credono sia andato. Non puoi essere irritato nei confronti di chi è leale verso un personaggio".

Ricordiamo che Arrow 6 debutterà a ottobre negli USA e che rivedremo Juliana Harkavy nei panni di Black Canary.