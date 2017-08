Arrow 6: Kirk Acevedo sarà Richard Dragon nella nuova stagione

Deadline conferma che l'attoreè entrato nel cast della sesta stagione di, il fortunato serial in live-action della DC Comics che va in onda sull'emittente statunitense The CW.

Deadline afferma che Acevedo interpreterà uno dei nuovi villain della stagione, Richard Dragon. Nella serie Richard uscirà di galera dopo aver scontato una pena per un crimine che non ha commesso. Una volta fuori, deciderà di prendere in mano le organizzazioni criminali di Star City.

Gli altri villain dell'attesa sesta stagione saranno Anatoly Knyaze di David Nykl e il personaggio misterioso interpretato da David Nykl.

Acevedo ha partecipato a numerosi film e serial nel corso della sua carriera, tra cui The Walking Dead, Fringe e Agents of S.H.I.E.L.D.