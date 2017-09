Arrow 6: Liam Hall di Lucifer entra nel cast della serie DC nel ruolo di SPOILER

: Nella sesta stagione di Arrow , che inizierà tra meno di un mese, precisamente il 12 ottobre, ci sarà anche, già visto in. Se volete conoscere il ruolo che interpreterà l'attore, continuate la lettura dell'articolo.

Hall sarà il figlio di Deathstroke. Alla fine della scorsa stagione, Oliver ha fatto a Slade, il suo vecchio amico, una promessa, e pare che la manterrà adesso, all'inizio della stagione numero sei. Entertainment Weekly ha confermato l'entrata nel cast dell'attore nei panni di Joe Wilson, il figlio di Slade Wilson (Manu Bennett), aka Deathstroke, prima amico, poi nemico, poi di nuovo amico di Arrow.

Apparirà in due episodi della prossima stagione e farà parte di una mini storia su Deathstroke in cui si vedrà l'antieroe fare team con Freccia Verde (Stephen Amell), per trovare e salvare suo figlio, che si trova in pericolo. Secondo EW, quando lo incontreremo, Joe sarà un soldato dell'A.S.I.S. che, dopo anni di brutali combattimenti, si ritrova a dover lottare per salvarsi la vita in una prigione nella remota regione del Kasnian, sotto il falso nome di Kane Wolfman.

