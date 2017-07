Arrow 6: non ci saranno new entry nel team di Oliver

: Nonostante il finale della quinta stagione abbia appeso a un filo il destino di tutti gli amici di, indovremmo rivedere più o meno il team al completo - salvo gravi perdite nell’esplosione diad opera di

La conferma è arrivata direttamente dallo showrunner, Marc Guggenheim: nel corso del Comic-Con 2017 di San Diego ha infatti confermato che il team Arrow non avrà alcuna new entry in Arrow 6: “Riguardo al numero di componenti del team, dopo la stagione 5, al momento non siamo intenzionati ad aggiungere alcun personaggio alla squadra”.

Ciò significa che tutti i membri del team Arrow riusciranno a scampare all’esplosione di Lian Yu? O la squadra ne uscirà comunque ridimensionata?