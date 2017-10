Arrow 6: un "nuovo" vigilante pattuglia le strade di Star City nel nuovo promo

ha rilasciato un nuovo promo per “”, il terzo episodio della nuova stagione diche sarà trasmesso la prossima settimana, e a giudicare dalle immagini, un “nuovo” vigilante dovrà pattugliare le strade di Star City...

Dopo la scandalo che ha recentemente colpito il sindaco Oliver Queen (Stephen Amell), la cui doppia identità come Green Arrow è stata infine rivelata, si direbbe che sarà proprio John Diggle/Spartan (David Ramsey) a indossare -almeno per qualche tempo- il cappuccio verde del compagno e a bersagliare con arco e frecce i malviventi che infestano la città.



L'ex-soldato, se ricordate, aveva già dovuto indossare il cappuccio per depistare i sospetti della polizia che vedeva nel "Signor Queen" l'inacciuffabile Arrow, ma le attuali circostanze ci portano a pensare che questa volta potrebbe volerci molto più tempo del solito.



Ma è possibile che i giorni da vigilante di Oliver Queen siano già terminati? Se ricordate, già lo scorso anno l’ex-miliardario, dopo esser stato piegato sia fisicamente che mentalmente dal geniale Adrian Chase (Josh Segarra), aveva dichiarato di voler abbandonare la via del supereroe, che a sua detta non lo apparteneva, per poi tornare in pista più motivato che mai.



Questa nuova stagione, tuttavia, vede realmente Oliver Queen diventare quel “qualcos’altro” menzionato per anni dal personaggio, in quanto, dopo i disastrosi eventi di Lian Yu verificatisi nello scorso finale di stagione, dovrà occuparsi del figlio William, che proprio durante l’esplosione sull’isola ha già perduto la madre. Oliver potrebbe dunque trovarsi costretto a rivedere le proprie priorità e soprattutto a “prestare” il ruolo dell’eroe a qualcun altro.



In circostanze normali, la scelta di John Diggle come “nuovo” Green Arrow sarebbe stata la più ovvia e sicuramente la più saggia, ma dato il disturbo post-traumatico riportato dall’uomo lo scorso anno, non possiamo fare a meno che nutrire qualche riserva sulla decisione presa da Oliver.