Arrow 6: oggi ci concentriamo su ciò che accadrà a Diggle SPOILER

Quando in autunno tornerà Arrow , per la sesta stagione, vedremo esplorata la situazione di. Se non volete anticipazioni di sorta non proseguite con la lettura.

Se siete fan di John Diggle e del suo percorso complicato come vigilante nel team Arrow, allora probabilmente la stagione numero sei vi soddisferà. David Ramsey, l'attore che interpreta John, si è preso un attimo per parlare con ComicBook.com al San Diego Comic-Con 2017 su quanto accadrà a partire dal prossimo 12 ottobre:

"Senza dubbio Diggle ha delle questioni irrisolte con Lyla. Le esploreremo. Insomma, lui è un vigilante sposato col capo dell'ARGUS che, attualmente, è coinvolta a piene mani con la Suicide Squad. C'è una bella dose di dramma, e se è ciò che cercate andrà benissimo. C'è un arco narrativo di ben sei episodi che lo racconterà. E si tratterà anche il tema di come loro vedono la giustizia. Sapete bene che c'è una filosofia particolare da seguire, se si vuole diventare la nuova Amanda Waller - cosa che adesso è Lyla - e Diggle non la condivide pertanto questi due sono sotto una vera e propria spada di Damocle, per ciò che concerne la loro relazione, e noi scaveremo a fondo questa dinamica."

Ramsey non ha comunque rivelato il fato di Diggle. Non ci ha detto, cioè, se il suo personaggio è o meno morto nell'esplosione. Sulla questione ha dichiarato: "Se fosse morto sull'isola, sarebbe morto con una serie di questioni irrisolte con Lyla, questo è certo."

Siete curiosi di vedere che fine ha fatto John Diggle in Arrow 6?