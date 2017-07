Arrow 6: oggi parliamo di Black Siren nella stagione numero sei

: Sono uscite delle notizie che spiegano qualcosa di più sull'arco narrativo che riguarderà il personaggio dinella prossima stagione di Arrow . Se non volete saperne nulla, come sempre, non continuate la lettura perché ci sono anche riferimenti alle passate stagioni!

Arrow tornerà con la season 6 il prossimo 12 ottobre sulla CW e lo show rivelerà finalmente dei dettagli cruciali sul tragico passato di Black Siren. Quando Laurel Lance (Katie Cassidy) è stata uccisa da Damien Darhk i fan si sono chiesti più volte quale sarebbe stato il futuro di Black Canary. Gli showrunner, come abbiamo visto, hanno cambiato completamente Canary, che ora è Dinah Drake (Juliana Harkavy).

La Cassidy, in ogni caso, resta una presenza fissa in Arrow, e adesso interpreta la doppleganger di Laurel su Terra 2, Black Siren. Il personaggio è stato visto per l'ultima volta a Lian Yu, quando Prometheus si fa saltare in aria per distruggere tutta l'isola e lasciare noi nell'incertezza di chi sia ancora vivo e chi no dei personaggi che conosciamo. Al San Diego Comic-Con abbiamo scoperto che Black Siren è uno dei personaggi che sopravvive all'esplosione, insieme a Drake e a Deathstroke (Manu Bennet). E quindi pare proprio che ci addentreremo nelle specifiche che riguardano il passato di questo villain nella prossima stagione di Arrow.

Parlando con Comic Book, la Cassidy ha detto di essere convinta che nella prossima stagione verrà esplorato il tragico e triste passato di Black Siren su Terra 2, che si focalizzerà molto sulla sua relazione con Oliver Queen, morto in quel mondo. Riguardo poi la complessità di questo suo nuovo personaggio l'attrice ha detto:

"Sì, penso proprio che andremo a fondo ad indagare il personaggio e la sua relazione con Oliver, certamente. Penso che alla fine abbia senso e che non sia necessariamente una brutta persona in fondo. Potreste ritrovarvi a pensare "Ah, ok questo ha senso." Insomma, credo che ne sapremo molto di più."

Questo potrebbe portare a diversi sviluppi del personaggio, non ultimo, come in molti credono, un arco narrativo che porti Black Siren alla redenzione e, facendo speculazioni che vanno molto oltre, perché no, potrebbe addirittura, in futuro, prendere il posto di Black Canary... Anche se non sembra una cosa particolarmente plausibile, anche perché, da ciò che abbiamo visto, Drake indosserà la versione completa e definitiva del costume di Black Canary nella season 6, quindi dovrebbe rimanere in giro per un bel po'.

Voi cosa pensate? Siete interessati al personaggio di Black Siren? E come vorreste che venisse sviluppata la sua presenza futura nello show? Ditecelo nei commenti!