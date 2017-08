Arrow 6: Olicity sì oppure Olicity no nella nuova stagione?

: In molti se lo sono chiesto: ma come è andata a finire poi tra Oliver e Felicity? Non che tutti siano fan di questa relazione, eh... ma insomma, come andranno le cose tra glinella prossima stagione di Arrow ? Ecco cosa ha detto il produttore della serie.

Se siete tra (i pochi, per la verità) fan della coppia formata da Felicity Smoak e Oliver Queen, forse le vostre speranze potrebbero essere alimentate nella stagione numero 6 di Arrow. Il produttore conferma che la relazione tra i due continuerà ad essere esplorata.

Alla fine della terza stagione avevamo finalmente visto Oliver trovare un po' di pace sentimentale con Felicity. All'inizio della quarta stagione, addirittura sembrava che fosse destinata a durare, erano così contenti... Salvo poi, a causa della smania di lei di tornare a combattere il crimine, finire tutti e due in un vortice di eventi che, naturalmente, li ha portati a separarsi nel corso della season. Nella quinta stagione, appena conclusa, i due hanno mantenuto la partnership lavorativa intatta, pur restando ben lontani l'uno dall'altra, tranne che nelle ultime puntate, dove sono sembrati vicini al ricongiungimento. Più o meno.

Pare che questo riavvicinamento fosse nei piani, comunque. Parlando con Entertainment Weekly, Marc Guggenheim spoilera una eventuale reunion tra i due piccioncini:

"Li abbiamo messi entrambi in una traiettoria ben precisa alla fine della quinta stagione. E sarebbe da pazzi spostarli da quella direzione nella sesta."

E se pure questa può sembrare una buona notizia per i fan della coppia, Marc Guggenheim specifica che, per la riconciliazione, probabilmente ci vorrà un bel po' di tempo:

"Non c'è nemmeno un bacio romantico tra i due nella season premiere."

Anche se, inizialmente, i produttori della serie volevano che la storia d'amore di Oliver fosse più fumettistico-accurata (e dunque il legame doveva naturalmente portare verso Laurel Lance), la chimica che si è sviluppata tra Felicity e Ollie già a partire dalla seconda stagione, ha portato a sviluppare la storyline in quella direzione. Che si fosse o meno fan della coppia, la loro separazione nella quarta stagione, ha lasciato un po' tutti di stucco, anche per la dinamica, un po' strana (da parte di lei, soprattutto), in cui è avvenuta.

Vedremo come svilupperanno la questione a partire dal 12 ottobre, quando Arrow tornerà con la season premiere numero 6 sulla CW!