Arrow 6: Oliver esplorerà un lato sconosciuto di sé stesso nella nuova stagione

: La stagione numerodi Arrow torna sulla CW a partire dale molte saranno le novità che i personaggi si troveranno ad affrontare, specialmente Ollie. Se non volete anticipazioni non proseguite la lettura.

Nello specifico, Oliver Queen imparerà a fare il padre! Nella stagione 4 abbiamo appreso che Oliver ha un figlio e questo certamente determina una crescita del personaggio in molti modi diversi. La produttrice esecutiva di Arrow, Wendy Mericle, ne ha parlato al Comic-Con di San Diego:

"Ha davvero cambiato le cose. Stiamo cercando di far andare il personaggio di Oliver in una direzione diversa, perché ha alle spalle questi cinque anni di esperienza, ora. Ha imparato ad accettare consigli in molti modi diversi e adesso, nella nuova stagione, le dinamiche cambieranno, lo vedremo, per così dire, in veste più "paterna".

E ovviamente le cose saranno diverse non solo nella sua vita, ma anche nel rapporto con il team, anche se ancora non sappiamo chi del team Arrow tornerà, dopo l'esplosione dell'isola.

"E sarà così anche col team, cioè, con chi tornerà del team, intendo. E questi cambiamenti porteranno una ventata d'aria fresca non solo per il personaggio di Green Arrow, ma allo show in generale, questo perlomeno, è ciò che ci auguriamo."

Siete curiosi di vedere Oliver Queen in una veste insolita e più... saggia? Ditecelo nei commenti!