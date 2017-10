Arrow 6: online il nuovo promo poster di Freccia Verde!

: E' appena stato rilasciato un nuovo poster per promuovere la stagione numero sei di Arrow , che arriva su CW a partire dal prossimo 12 ottobre:è la caption. Date un'occhiata!

La battaglia è tutt'altro che finita per Oliver Queen (Stephen Amell)! Tra meno di due settimane arriva la nuova stagione di Arrow e con lui tutto l'Arrowverse tornerà a presentarci un sacco di nuove avventure, alcune delle quali, come ampiamente annunciato, saranno condivise in un crossover di proporzioni epiche: 4 ore!

Per Arrow la nuova season significherà principalmente confrontarsi con nuove dinamiche, sia personali, che "supereroistiche": prima di tutto, dobbiamo capire cosa è successo a Lian Yu durante l'episodio finale della quinta stagione della serie dedicata a Freccia Verde.

Ancora non sappiamo un granché di quello che accadrà nella nuova stagione, ma sta arrivando e dunque tra pochi giorni vedremo in che situazione ritroveremo l'eroe incappucciato con la premiere del 12 ottobre. Intanto godiamoci questo nuovo poster.

Stay Tuned!