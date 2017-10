Arrow 6: ricapitolando la premiere... cosa succederà a SPOILER in futuro?

Arrow 6 è tornato e, naturalmente, ora si può parlare di ciò che è accaduto nella premiere e come questi eventi plasmeranno il corso della nuova season. Se non volete leggere anticipazioni non proseguite con la lettura dell'articolo.

Come sapevamo anche prima che la sesta stagione di Arrow iniziasse, l'esplosione di Lian Yu avrebbe potuto creare molti problemi al team di Oliver Queen. Si presumevano perdite, e ci sono state. Di certo c'è che la madre di William - il figlio di Ollie - non ce l'ha fatta. Ma anche Thea (Willa Holland) non pare passarsela troppo bene. Infatti appare svenuta in mezzo alla foresta e, anche se ancora viva, presumibilmente resterà in coma per un bel po'.

Questo perché non si sa bene in che condizioni sia il contratto della Holland con la produzione. Già lo scorso anno l'attrice firmò per 14 episodi e non per tutta la serie. Ora nessuna notizia è stata data riguardo la sua presenza e quindi dovremo aspettare i prossimi episodi per conoscere il destino di Thea Queen e sapere se Speedy tornerà o meno come series regular.

Tra i membri del team che sono sopravvissuti all'esplosione dell'isola, oltre a Oliver, ci sono Diggle, Rene, Dinah, Curtis, Felicity, Black Siren, Quentin, Slade e Nyssa.

Arrow 6 va in onda tutti i giovedì su CW.