Arrow 6: sarà una stagione difficile per un membro del team?

Mentre il fandom disi strugge per conoscere il destino dei protagonisti dopo il cliffhanger della quinta stagione, la produzione e il cast continuano a rilasciare nuove informazioni. Sembra che anche il personaggio diandrà incontro a tante vicissitudini.

Nel corso del panel dedicato ad Arrow 6 durante il Comic-Con 2017 di San Diego, David Ramsey – interprete di John Diggle – ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni: sembra che l’inseparabile spalla di Oliver dovrà affrontare una stagione drammatica, fatta di molte perdite, ma consoliderà ed evolverà anche il rapporto con Oliver.

“Penso, parlando di Diggle, che perderà molte cose. Questo rapporto (tra Oliver e Diggle, ndr) sta per cambiare, credo. Si troverà ad aver bisogno di lui in un modo che non avrebbe mai immaginato. Una specie di rapporto mentore-allievo per questa relazione”.

Un risvolto interessante, considerato che finora è quasi sempre stato John Diggle a rappresentare un’ancora per Oliver nei momenti di difficoltà Ricordiamo che Arrow 6 debutterà a ottobre negli USA.