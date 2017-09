Arrow 6: Stephen Amell accenna qualcosa riguardo il nuovo costume di Arrow

Arrow ritorna su CW a partire dal prossimo 12 ottobre e adesso il protagonista della serie,parla della possibilità di vedere il suo personaggio,, indossare un nuovo costume.

In tutti questi anni, cinque per la precisione, in cui abbiamo visto Arrow combattere il crimine, Oliver Queen ha indossato diversi costumi nei panni del suo alter ego mascherato difensore di Star City. E nella nuova stagione potrebbe rivelarne uno nuovo.

Parlando all'Heroes & Villains FanFest in New Jersey, Amell ha spiegato che i fan della serie possono aspettarsi un nuovo look per l'arciere verde smeraldo:

"Vedrete un nuovo costume per Arrow quest'anno!"

Sarà una veste più tecnologica in grado di fargli combattere i villain con maggiore facilità? Vedremo tutto a partire dal 12 ottobre prossimo, su CW!