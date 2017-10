Arrow 6: Stephen Amell parla delle dinamiche tra Oliver e Black Siren

La serie "capostipite" dell'Arrowverse, Arrow , torna con la sua sesta stagione a partire dal prossimo 12 ottobre su CW.titolare del ruolo di Oliver Queen aka Freccia Verde, ci spiega come si comporterà il suo personaggio con Black Siren.

Parlando con TvLine, Amell ha spiegato che la Laurel Lance di Terra 2 tornerà come personaggio preponderante nella nuova stagione e Oliver Queen non smetterà mai di pensare che la ragazza - la cui doppia identità è quella della villain Black Siren - possa redimersi, prima o poi.

"Oliver, ironicamente - e nonostante il fatto che lei si allei con Adrian Chase - è il più speranzoso. E' come se vedesse qualcosa della "sua" Laurel in lei, e vuole trovarla."

La relazione tra Laurel di Terra 1 e Oliver è sempre stata un'altalena di emozioni, culminata con il loro "quasi matrimonio" durante la visione aliena indotta a cui Ollie è stato sottoposto contro la sua volontà. E c'è sempre stato un grande attaccamento tra i due, nonostante alla fine non siano tornati insieme.

Sarà quindi interessante vedere come si relazioneranno i personaggi in questione in questa sesta stagione, anche perché le dinamiche saranno completamente diverse e ribaltate, un po' come lo stesso personaggio di Arrow.

Vedremo...