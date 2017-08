Arrow 6: Stephen Amell rivela qualcosa sul rapporto Oliver-Diggle

ha parlato di ciò che succederà nella prossima stagione di Arrow , la sesta. Se non volete anticipazioni non continuate a leggere l'articolo.

Nella prossima stagione vedremo le dinamiche di gruppo cambiare e il rapporto tra Oliver Queen e John Diggle non farà eccezione. E i fan di certo lo noteranno. Parlando con Comicbook.com, il cast ha rivelato quanto segue:

"Abbiamo girato una scena incredibile l'altro giorno" ha detto Amell. "E' un flashback... forse, ma era bello perché era un qualcosa che invertiva le normali dinamiche che intercorrono tra Oliver e Diggle. Mi sono sentito come se stessi interpretando il ruolo di Diggle, è stato una figata!"

Il mondo di Diggle subirà dei cambiamenti non indifferenti che porteranno ad una inevitabile modifica delle dinamiche di gruppo nel team Arrow.

"Per quanto riguarda Diggle nello specifico, penso che lui perderà qualcosa, e questa relazione tra lui ed Oliver cambierà di conseguenza. Penso che avrò bisogno di lui in un modo diverso dal passato. Qualcosa che riguarda il rapporto mentore-studente, in un certo senso."

Al momento non sappiamo davvero cosa sia successo sull'isola, non abbiamo idea di come si comporrà il team Arrow dopo l'esplosione e tanti quesiti frullano nella testa di chi segue la serie. Dovremo aspettare il 12 ottobre per risolvere diverse questioni in sospeso.