Arrow 6: un terribile scandalo sta per colpire il sindaco Oliver Queen!

: Dopo cinque mesi di attesa, la sesta stagione di Arrow è finalmente iniziata sulla rete statunitense; un’attesa che, a giudicare dalla scena conclusiva della season première, sarà ben ripagata dagli autori del serial.

Ora che l’identità di Green Arrow è stata smascherata da una foto mostrata durante il telegiornale di Channel 52 (numero ricorrente all’interno dei serial facenti parte dell’Arrowverse e chiaro riferimento ai New 52), Oliver Queen potrebbe presto perdere la propria poltrona di sindaco. Svariati personaggi di Star City avevano, già in passato, unito i punti e compreso chi si celasse sotto il cappuccio del vigilante armato di arco e frecce, ma il cliffhanger dello scorso episodio suggerisce che questa volta il nostro Oliver potrebbe non riuscire ad insabbiare i sospetti sul suo conto.



Nonostante le inconfutabili prove divulgate dai media, il promo del prossimo episodio, Tribute, che vi abbiamo già mostrato in un recente articolo, ci mostra Oliver negare alla stampa di essere il vigilante mascherato. L’ostacolo più grande, tuttavia, non si direbbero i giornalisti, ma bensì l’agente dell’FBI giunta a Star City per indagare sul primo cittadino e scoprire se quanto rivelato da media corrisponda o meno a verità. Interpretata da Sydelle Noel, l’agente Samandra Watson è stata descritta dalla stessa attrice come una persona “intelligente ed intollerante alle assurdità”. L’interprete ha inoltre promesso che la Watson si dimostrerà una grande sfida per il sindaco in carica, che dovrà quindi fare molta fatica per preservare la propria posizione.



La rete CW ha inoltre rilasciato la sinossi dell’episodio in questione, la quale anticipa un gradito e al contempo spiacevole ritorno in città, soprattutto in questa difficile situazione…



"ANATOLY TORNA IN CITTÀ — Oliver (Stephen Amell) sta cercando il giusto equilibrio fra i doveri derivanti dall’essere il sindaco, il vigilante Green Arrow ed un padre per William (guest star Jack Moore). Nel frattempo Anatoly (guest star David Nykl) torna a Star City con secondi fini mortali."



La sinossi, rilasciata addirittura prima della season première, non menziona in alcun modo lo scandalo che sta per coinvolgere Oliver Queen, ma anticipa un problema ben più grande cui il Team Arrow dovrà far fronte: il ritorno del russo boss mafioso Anatoly e della sua Bratva, che siamo certi influenzerà non poco le indagini a carico di Oliver da parte dell’FBI. Il sindaco potrebbe infatti essere costretto a prendere una drastica decisione: scegliere una delle sue due vita e rinunciare all’altra!