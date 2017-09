Arrow 6: una nuova featurette mostra Black Syren che incontra... SPOILER!

Nella nuova Featurette di Arrow , vediamo una dinamica specifica che incontreremo, per forza di cose nella nuova stagione. Se volete sapere di che si tratta proseguite con la lettura della news!

Vedremo cioè Black Siren, la Laurel Lance di Terra 2, incontrare Quentin Lance, la versione di Terra 1 di suo padre.

Katie Cassidy ha parlato di quanto questa scena sia stata imbarazzante per lei e per la co-star Paul Blackthorne, perché dovevano posizionare i loro personaggi, e la conseguente relazione, in un piano completamente diverso a quello che abbiamo visto finora, nel corso di ben cinque stagioni.

"Si creano una serie di complicazioni emotive molto interessanti per i personaggi, perché loro la conoscono come Laurel, qualcuno che amavano e adoravano. Dunque ci sarà una forte dissonanza cognitiva, specialmente per Oliver e per Quentin." ha detto Mericle a Comicbook.com.

E Guggenheim ha aggiunto: "Continueremo a giocare con questa nuova dinamica!"

Vedremo come si svolgerà l'arco narrativo di Black Siren che, inizialmente doveva fare una fugace apparizione, ma è poi stata inserita come series regular.

Arrow torna il 12 ottobre su CW.