Arrow 6: Willa Holland vuole un crossover tutto al femminile

La serie di, così come in generale gli altri show targatidella, presenta un parco di personaggi femminili davvero interessanti e non sembra malvagia l'idea di vedere un episodio dedicato a un team-up di sole donne.

Durante un panel dedicato ad Arrow 6, nel corso del Dragon*Con 2017 di Atlanta nel corso del weekend, Willa Holland ha rilasciato qualche interessante dichiarazione: l'attrice di Thea Queen, la sorella di Oliver, pensa che i bilanciamenti di forze del team Arrow siano eccessivamente diretti sulla presenza maschile e vorrebbe un episodio crossover dedicato interamente alle donne della serie:

"Dovrebbe accadere e non so perché non sia già successo. È qualcosa che penso dovremmo vedere prima o poi e che dovrebbe mostrarsi il più possibile, perché tutto ciò che desideriamo di questo universo sono i crossover, sulle donne e su tutto, e sì, adoro questa idea!"

Voi lo vorreste un crossover tutto al femminile in Arrow o nelle altre serie dell'Arrowverse?