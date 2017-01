Arrow: alcune anticipazioni sul futuro oscuro di Felicity

La quinta stagione diè stata l’occasione per una sorta di ritorno alle origini dopo due annate particolarmente faticose per la serie. I personaggi sono ora al centro di tematiche più mature e la storyline dipotrebbe cambiare molto, vediamo come.

Come molti fan sapranno Billy è stato ucciso da Oliver (Stephen Amell) a causa degli inganni di Prometheus. Nello stesso episodio abbiamo potuto vedere come Felicity abbia reagito alla notizia meglio di quanto ci si potesse aspettare. Secondo il produttore Marc Guggenheim, però, il personaggio reagirà più lentamente e intraprenderà un suo personale percorso. Ecco cosa ha dichiarato:

“All’inizio di ogni anno ci chiediamo: quali esperienze dovrebbero vivere i nostri personaggi? Quali sono i percorsi emotivi di questa stagione di Arrow? Eravamo intrigati dall’idea di vedere Felicity attratta dal lato oscuro. Felicity è la luce della serie, è un personaggio che aggiunge grande leggerezza a storie piuttosto drammatiche.

Per questo ho detto attratta, perché non vogliamo rivoluzionare il personaggio: la morte di Malone ci permette di raccontare una Felicity che prende scorciatoie per cercare un bene più grande, che è un po’ il dilemma centrale di tutto lo show. Prendere scorciatoie morali significa diventare giudice, giuria e boia: lei non farà così, diciamo che abbiamo trovato una sua versione della cosa”.

Cosa ne pensate? Cosa potrebbe succedere nelle prossime puntate di Arrow? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti.