Arrow: ecco il nuovo trailer di "Bratva"

L’introduzione dinell’organizzazionerisale addirittura al terzo episodio di. Come il personaggio sia arrivato lì, però, è un mistero che è stato risolto solo nella quinta stagione dello show, attualmente in onda su. Ecco il trailer del nuovo episodio.

Nel terzo episodio di Arrow, Oliver Queen si ritrova all’improvviso a parlare un perfetto russo con un uomo misterioso all’interno del garage di un meccanico. Più avanti il personaggio ha mostrato un tatuaggio sul suo braccio: “Io sono Bratva”, scritto in russo. Come è arrivato il personaggio nella mafia russa?

Nel trailer del prossimo episodio, chiamato appunto “Bratva”, Ollie e gran parte del Team Arrow vanno in Russia: come si comporterà il personaggio? Anatoly, parlando con Oliver, gli dice: “Non saresti mai dovuto tornare in Russia”. Il video è disponibile in fondo alla notizia.

