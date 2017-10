Arrow: Fatal Legacies, arriva il romanzo collocato fra quinta e sesta stagione

Il produttore esecutivo di, ha rivelato attraverso il proprio accountl’arrivo di un romanzo, attualmente previsto per il 2018, che collegherà il finale della quinta stagione alla season premiere della sesta.

Intitolato Fatal Lagacies (Eredità Fatali), il romanzo in uscita il prossimo anno sarà scritto da James R. Tuck (l’autore di Robin Hood: Mark of the Black Arrow), il quale ci racconterà una storia ideata dallo stesso Guggenheim. In seguito all’annuncio ufficiale, la divisione americana di Amazon ha subito inserito il romanzo fra i libri prenotatili, fornendoci per l'occasione una breve ma interessante sinossi degli eventi ivi narrati.



“Una storia inedita e collocata fra la quinta e la sesta stagione di ARROW! Dopo i disastrosi eventi che hanno caratterizzato il finale della quinta stagione, il Team Arrow dovrà tornare a proteggere Star City. Coloro che sono sopravvissuti alla trappola di Chase scopriranno che il suo piano non si limitava a quanto accaduto su Lian Yu. Se il suo retaggio non verrà fermato, saranno in moltissimi a morire.”



Questa non è la prima volta che lo show utilizza del materiale cartaceo per colmare i propri gap temporali: già in passato, due serie a fumetti avevano accompagnato la messa in onda della prima e della terza stagione, narrando rispettivamente episodi inediti avvenuti durante prima e subito dopo la conclusione della seconda. Una terza serie, intitolata Arrow: The Dark Archer, ci ha invece svelato l'oscuro passato di Malcolm Merlyn.

Proprio come avvenuto per i suddetti fumetti, la lettura del romanzo non sarà obbligatoria e non influenzerà la comprensione della stagione alle porte; tuttavia, a giudicare dalla sinossi riportata poc’anzi, non è escluso che i nuovi episodi dello show possano contenere riferimenti ai fatti narrati nel libro.



Qualora il romanzo arrivasse anche nel nostro paese, lo comprereste? Fateci saperei nei commenti cosa pensate di questo nuovo prodotto legato al celebre show targato DC Comics.