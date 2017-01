Arrow, Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow rinnovate per una nuova stagione

Buone notizie per tutti i fan dellache amano le serie tv targate The CW con i loro supereroi. Il network statunitense ha confermato di aver rinnovato tutti i serial della DC che vanno in onda sulla loro rete.

Questo vuol dire che nella stagione televisiva 2017-2018 vedremo la sesta stagione di Arrow, la quarta stagione di Flash, la terza stagione di Supergirl e la terza stagione di Legends of Tomorrow.

Mentre per Flash e Supergirl le cose vanno 'a gonfie vele', ultimamente gli ascolti di Legends of Tomorrow erano scesi, facendo presagire il peggio: ma il pericolo è scampato! La sorpresa è Arrow, che era stata sviluppata come serie di cinque stagioni: secondo le indiscrezioni, la sesta sarà priva di flash-back.